Equipe vence etapa da Liga Handebol do Interior

A equipe mirim masculina de handebol do Departamento de Esportes e Lazer da prefeitura de Vargem Grande do Sul foi até Campo Limpo Paulista para a disputa da primeira etapa da categoria na Liga de Handebol do Interior.

Os meninos vargengrandenses, até 12 anos de idade, superaram a expectativa e estrearam com o pé direito na competição. Em uma campanha de cinco vitórias e apenas uma derrota, conquistaram o título da etapa, que ficou marcado pelo equilíbrio entre as equipes.

Na estreia da etapa, os meninos venceram Jundiaí em confronto apertado pelo placar de 8 a 7, com destaque para o atleta Gustavo. Na segunda partida, vitória contra a forte equipe de Franca por 9 a 7 com destaque para o atleta Davi Lucca. O terceiro jogo foi contra a Secretaria de Educação de Mogi Guaçu, uma grande equipe formadora de atletas, e Vargem saiu com a vitória por 9 a 6 com destaque para o capitão Kenedy.

Na quarta partida, uma boa vitória por 10 a 4 contra a equipe Gol de Mão, de Campo Limpo Paulista, em uma boa atuação da defesa, o destaque foi o atleta Pedro Henrique. Na quinta partida, ao enfrentar a alta e forte equipe de Valinhos, veio a derrota por 12 a 7.

Para encerrar a competição, os meninos fizeram sua melhor partida em toda competição, com ataque eficiente e defesa forte, venceram Botucatu por 11 a 8 com destaque para o atleta Gustavo. O capitão da equipe Kenedy saiu da etapa com 29 gols marcados, em segundo lugar na artilharia da competição.

De acordo com Juliano Garcia, responsável pelo time, a equipe de Vargem lidera o grupo B da Liga do Interior empatado com Botucatu com 15 pontos. Em terceiro vem Mogi Guaçu com 12 pontos, na quarta colocação, Franca e Valinhos com 9 pontos. Completam a classificação as equipes do Gol de Mão de Campo Limpo Paulista e Jundiaí com 1 ponto conquistado.

“Os meninos mostraram uma maturidade muito grande durante os jogos, na penúltima partida foram derrotados e voltaram fortes para sua melhor partida em toda competição. É apenas o início das competições e teve uma grande importância para a sequência de treinos para competições futuras em que poderemos corrigir os erros e evoluir mais no que funcionou bem”, avaliou Juliano.

O próximo compromisso da equipe mirim está previsto para o dia 15 de agosto, na cidade de Valinhos onde enfrentarão os mesmos adversários, buscando seguir na liderança da competição.