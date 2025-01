Painel: Visita no gabinete

Visita no gabinete

Esta semana o deputado estadual Sebastião Santos (Republicanos) visitou o gabinete do prefeito Celso Ribeiro. Além do prefeito e do vice Guilherme Nicolau, também participaram do encontro os vereadores do Republicanos, Maicon, atual presidente da Câmara, João da Força, Fernando Corretor, a ex-vereadora Danutta, vários diretores e a equipe do gabinete.

Rodovia São João/Vargem

O prefeito de São João, Vanderlei Borges de Carvalho esteve em São Paulo no Palácio dos Bandeirantes, nesta terça-feira, dia 7 de janeiro, e dentre várias solicitações, destaque para o pedido de recuperação e pavimentação do trecho que liga o trevo São João/Vargem ao bairro Pratinha, muito utilizado também pelos vargengrandenses que se dirigem à cidade vizinha.

Bom começo

Pelos embates da primeira sessão extraordinária que aprovou as Comissões Permanentes, pode-se perceber que haverá muitas discussões na atual Câmara Municipal. O presidente Maicon mostrou bom jogo de cintura ao rebater críticas e se posicionar como presidente do Legislativo e os vereadores Felipe Gadiani e Gustavo Bueno bons debatedores.

Coronelismo

Já o vereador Fernando Corretor elogiou o presidente Maicon por ele se posicionar contra “o coronelismo” que queria se impor na Câmara Municipal, quando das discussões da formação das Comissões Permanentes.

Se posicionou

A vereadora Vanessa se posicionou contra a fala de Fernando Corretor, dizendo que não é uma questão de coronelismo e sim de interpretação da norma. “Não estamos forçando ninguém a votar a favor do que nós entendemos. Só reafirmamos que não está de acordo com o Regimento”, asseverou a vereadora do PL.

Postou “É do Brasil”

Na sua página no Facebook, o prefeito Celso Ribeiro postou que o Brasil faz história através da atriz Fernanda Torres, por sua atuação no filme “Ainda estou aqui”, vencedora do Globo de Ouro de melhor atriz em filme de drama. O filme trata da morte do deputado Rubens Paiva pela ditadura militar que tomou o país em 1964.