Adriano Ramos lança novo trabalho musical

Depois de dois meses de trabalho intenso, o cantor vargengrandense Adriano Ramos lançou sua nova música, Até Depois do Fim, nessa última semana. Residindo atualmente em Mococa, mas atuando em Vargem e toda região, Adriano disponibilizou sua canção em suas redes sociais e plataformas de música.

Essa é a oitava música produzida por Adriano Ramos que contou à Gazeta de Vargem Grande como foi a elaboração da sua nova aposta. “Ficamos em estúdio por dois meses até terminar todo o áudio, mixagem, masterização e vídeo”. “Já a letra, levei mais ou menos uma semana para fazer”, disse.

Adriano Ramos é filho de José Antônio e Crizaine Aparecida Ramos. Teve início na música aos 9 anos de idade, quando começou a tocar violão, seu primeiro instrumento. Aos 12 anos começou sua carreira profissional, tocando violão com duplas sertanejas da época. Com o tempo, aprimorou sua musicalidade, aprendendo outros instrumentos. Atualmente, além de cantar, toca 11 instrumentos musicais.

Em sua trajetória, fez parte de bandas de baile, como a Banda Gênese, onde foi guitarrista por dois anos e meio e vocalista por quatro anos e meio. Há 11 anos, deu início ao seu projeto solo, passando por várias rádios, programas de TV regionais e nacionais como o Programa do Ratinho no SBT, por exemplo.

Para quem quiser ouvir Até Depois do Fim e assistir ao vídeo lançado recentemente, basta acessar as redes sociais do cantor pelo @adrianoramosoficial. O link para a música é o https://www.instagram.com/reel/DEdCkg0yON6/?igsh=a2x1eHgzb3ptNzNh

Confira a letra de Até Depois do Fim

Até Depois do Fim

Eu amei, mas você não amou

Eu cuidei, mas você não cuidou

E agora o que o que é que eu faço com esse amor?

Me dediquei e só ganhei desilusão

Quando eu queria e precisava da sua mão

Brincou com o sentimento de alguém

Nem adianta dizer não

Vai ter que me amar até depois do fim

Vai ter que pensar só em mim

Vai ter que me amar até depois do fim

Vai ter que pensar só em mim