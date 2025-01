Calendário de 2025 terá mais feriados prolongados

Em 2024, não foram muitos os feriados que possibilitaram um final de semana prolongado. Já neste ano, o calendário das datas festivas está mais propício para a “emenda” de dias de descanso.

O primeiro feriado do ano já, foi: 1º de janeiro, dia da Confraternização Universal. A próxima data comemorativa é o Carnaval, que apesar de não ser um dia festivo oficial, é considerado ponto facultativo em muitas cidades, como Vargem Grande do Sul. Em 2025, o sábado de Carnaval será dia 1º de fevereiro, assim, a Festa do Rei Momo segue no domingo, dia 2, na segunda, dia 3, e na terça-feira, dia 4, quando muitos municípios oficializam o dia de descanso. A Quarta-feira de Cinzas, que será celebrada no dia 5 de março, também costuma ter expediente em meio período, em muitas empresas e repartições municipais.

Feriadão

A Sexta Feira Santa, da Paixão de Cristo, será dia 18 de abril e logo na sequência, dia 21, uma segunda-feira, é celebrado o Dia de Tiradentes. Assim, quem puder “emendar” os dois feriados, conseguirá quatro dias seguidos de descanso.

Ainda nesta primeira metade do ano, no dia 1º de Maio, é celebrado o Dia Mundial do Trabalho, em uma quinta-feira. Já o Corpus Christi, que também não é um feriado nacional, mas que a prefeitura costuma oficializar, será em 19 de junho, quinta-feira.

Segundo semestre

O primeiro feriado do segundo semestre será uma celebração municipal, no dia 26 de julho, um sábado, quando será festejado o dia de Nossa Senhora Sant’Ana, santa padroeira de Vargem Grande do Sul.

O Dia da Independência, celebrado em 7 de setembro, cai em um domingo neste ano. Mas, em setembro, há o feriado de aniversário de Vargem Grande do Sul, que no dia 26, sexta-feira, deste mês irá comemorar seus 151 anos.

Outro feriado que irá cair em um domingo é o de 12 de outubro, quando é celebrado o Dia das Crianças e o Dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. O Dia de Finados, 2 de novembro, também é um domingo. Novembro também traz no dia 15, o feriado da Proclamação da República, que neste ano cairá em um sábado. Mas, novembro não terá apenas feriados nos finais de semana, pois o Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, será uma quinta-feira.

O último feriado do ano, será o Dia de Natal, 25 de dezembro, uma quinta-feira.

Feriados em 2025:

1º de janeiro (quarta-feira): Confraternização Universal

18 de abril (sexta-feira): Paixão de Cristo (Sexta-feira Santa)

21 de abril (segunda-feira): Tiradentes

1º de maio (quinta-feira): Dia Mundial do Trabalho

19 de junho (quinta-feira): Corpus Christi

26 de julho (sábado): Dia da Padroeira Nossa Senhora Sant’Ana

7 de setembro (domingo): Independência do Brasil

26 de setembro (sexta-feira): Aniversário de Vargem Grande do Sul

12 de outubro (domingo): Nossa Senhora Aparecida

2 de novembro (domingo): Finados

15 de novembro (sábado): Proclamação da República

20 de novembro (quinta-feira): Dia da Consciência Negra

25 de dezembro (quinta-feira): Natal