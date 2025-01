Editorial: Uma nova oportunidade que se abre

Após muitos anos dedicados ao esporte vargengrandense, Luís Carlos Garcia se aposentou como servidor público municipal e deixou o cargo de diretor de Esportes da prefeitura municipal neste início de 2025, cargo que ocupou durante muitos anos, não só na administração de Amarildo, como também de Celso Ribeiro.

Durante quase duas décadas, o desenvolvimento do esporte municipal esteve ligado ao seu nome. Ex-jogador de futebol, com atuação em vários times da cidade, na sua passagem pela prefeitura municipal esta categoria de esporte certamente teve um olhar diferenciado pelo seu diretor.

Próprio das administrações de Celso Ribeiro e Amarildo, a infraestrutura do esporte vargengrandense avançou muito, com a construção de bons estádios, novos campos e quadras, piscinas e boas escolas onde se praticam esportes, sendo reconhecido inclusive por várias cidades da região neste quesito.

Pode-se resumir sua passagem como o diretor que fez o possível dentro do que tinha em mãos, uma vez que a verba para incrementar o esporte na cidade sempre esteve aquém do que necessitava.

Vargem se destaca em algumas modalidades esportivas, como nas artes marciais, dado a iniciativa de alguns desportistas nesta área que conseguem bons resultados a nível estadual e também nacional. Embora tenham o apoio do município, os resultados alcançados se distinguem muito mais pelo esforço de seus professores responsáveis, que empreendem neste sentido e a parceria que realizam com o município.

Investir em esportes é fundamental na vida das crianças e jovens, com reflexos na saúde, na educação e na vida social dos mesmos. Também com o envelhecimento da população brasileira, há que se pensar também no esporte voltado para a terceira idade.

Mas o esporte não se resume a futebol e artes marciais, há a natação, vôlei, basquete, handebol, futsal, ciclismo, capoeira, atletismo, ginástica artística, dentre inúmeras modalidades.

Com um novo diretor, abre-se também novas oportunidades para o esporte da cidade, que também vai depender de verbas e investimentos para se colher os resultados, que não são de uma hora para outra. É necessário fazer a cidade se despertar para as práticas desportivas e colher os bons frutos que o esporte consegue produzir.

Desenvolver ainda mais o esporte no município, contribui para os laços comunitários sejam fortalecidos, promove a união e o espírito esportivo entre jovens e adultos, uma vez que através da competição saudável, as pessoas aprendem valores como respeito, disciplina e trabalho em equipe, que são essenciais tanto no esporte quanto na vida cotidiana.