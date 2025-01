Celso Ribeiro mantém a maioria dos diretores

Foi publicado no Diário Oficial do município de Vargem Grande do Sul, na edição do dia 7 de janeiro de 2025, os nomes dos diretores, coordenadores, assessores e demais cargos de confiança que irão trabalhar junto com o prefeito Celso Ribeiro (Republicanos).

Houve poucas mudanças nos diretores, conforme o publicado. Como já anunciado pela Gazeta de Vargem Grande, o ex-prefeito Amarildo Duzi Moraes vai ocupar o cargo de diretor de Planejamento. Também como é do conhecimento de todos, mudou-se o diretor de Saúde e Medicina Preventiva, sendo nomeado diretor Mário Olinto Merlin Modolo no lugar da ex-diretora Maria Helena Zan. Na educação, o prefeito indicou Rosemara Lodi para ocupar o cargo de coordenadora de Educação, que atuará junto às creches municipais.

Para o cargo de diretor de Desenvolvimento Econômico e do Trabalho foi nomeado o ex-vereador Carlos Eduardo Scacabarozi, o Canarinho, que assume no lugar do ex-diretor Juliano Scacabarozi. Outra troca aconteceu envolvendo a diretoria Jurídica da administração municipal, deixando o cargo o advogado Marcos Roberto Barion, para assumir como diretor jurídico o advogado Márcio Osório Mengali.

Não foram preenchidos ainda os cargos de diretor de Esportes, pois o diretor Luís Carlos Garcia da Silva se aposentou como servidor público municipal e não mais vai exercer o cargo de diretor. O cargo de diretor de Agricultura e Meio Ambiente, que era exercido por Valmir Costa ainda também não foi publicado no Diário Oficial. Os novos diretores deverão ser anunciados em breve.

O cargo de diretor de Obras, que era ocupado por Ricardo Luís Leonetti Bisco ainda não foi preenchido, mas comenta-se que Ricardo Bisco deve permanecer no cargo, o mesmo acontecendo com a diretora de Turismo e Cultura, ocupado na administração anterior pela professora Márcia Ribeiro Iared, que deverá ser reconduzida ao cargo.

Foram mantidos os cargos de confiança de Roseli Aparecida da Costa, assessora de Gabinete; Gustavo Barbosa Leandrini, coordenador de Licitações e Compras; Luciana Morandin Gambaroto Garcia, coordenadora de Obras; José Tomaz de Andrade, diretor de Almoxarifado e Patrimônio; Celso Henrique Bruno, superintendente do SAE; Moacyr Rosseto, diretor de Finanças; Marco Antônio da Silva, comandante da Guarda Civil Municipal; Rosângela de Mello, chefe de Gabinete; Eva Vilma da Silva Rodrigues, diretora de Ação Social; Talita de Cássia Moraes, diretora de Administração; Fábio Augusto da Costa, diretor de Convênios; Renata Regina Taú Bocamino, diretora de Educação; Rogério Bocamino, diretor de Segurança e Trânsito; Carlos Eduardo Martins, diretor de Licitações e Compras; Carlos Rabelo de Andrade, diretor de Serviços Urbanos e Rurais; Rita de Cássia Côrtes Ferraz, gerente da Secretaria Geral.