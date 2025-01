Gazeta de Vargem Grande informa os falecimentos

Faleceu João Alves de Oliveira, conhecido como João Miranda, aos 69 anos de idade, no dia 3 de janeiro. Residia no Jardim Fortaleza; deixou a mãe Maria de Fátima de Oliveira e irmãos. Foi sepultado no dia 4 de janeiro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Simone Alves da Costa, conhecida por Si, aos 45 anos de idade, no dia 5 de janeiro. Residia na Vila Esperança; deixou a mãe Adélia Barbosa da Costa; o marido Luciano Marciano da Silva; e as filhas Amanda e Sofia. Foi sepultada no dia 5 de janeiro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Luciana Aparecida Rabelo Madrini, conhecida por Lu, aos 54 anos de idade, no dia 5 de janeiro. Residia na Cohab VI; deixou a mãe Elza da Costa; o marido José Madrini; os filhos Leonardo e Fabiana; o genro Marcos; os netos Davi Lucca e Yasmin Vitória; e os irmãos Luís Rabelo e Carlos Rafael. Foi sepultada no dia 6 de janeiro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Eduardo Dias, conhecido por Neda, aos 44 anos de idade, no dia 5 de janeiro. Residia no Jardim Dolores; deixou a mãe Iraci e os irmãos Cláudia, Gilson, Ordilei, Ubirajara, Sirlei e Maria Aparecida; e sobrinhos. Foi sepultado no dia 6 de janeiro, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Mariana Castilho de Andrade Risso, aos 36 anos de idade, no dia 9 de janeiro. Residia no Jardim Bela Vista; deixou os pais Sandra e Benedito Paulo de Andrade; o marido Augusto Risso; os filhos Yasmim, Bruno e Brayan; e irmãos. Foi sepultada no dia 10 de janeiro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Armanda Maria Viana de Oliveira, aos 80 anos de idade, no dia 8 de janeiro. Residia no Jardim Bela Vista; viúva de João Preto, como era conhecido; deixou os filhos Susana e Francisco; o genro Luiz; a nora Giovana; os netos Ernani, Alana e Eloá; o bisneto Túlio; os irmãos Helena e João Batista. Foi sepultada no dia 9 de janeiro, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Paulo Pereira Coutinho, aos 70 anos de idade, no dia 9 de janeiro. Residia no Jardim Paulista; deixou a esposa Dalva; os filhos Solange Cristina e Marcos César; o genro Alexandre; a nora Franciane; e netos. Foi sepultado no dia 9 de janeiro, no Cemitério da Saudade.

