Caso foi registrado no Jd. Paulista; dois cães estavam acorrentados e desnutridos

Um homem de 70 anos foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Vargem Grande do Sul na tarde desta segunda-feira, dia 15 de julho, após uma denúncia de maus-tratos a animais no bairro Jardim Paulista. A ocorrência mobilizou a Guarda Civil Municipal (GCM) e o Departamento Municipal de Meio Ambiente, que estiveram no local e constataram a situação de abandono e sofrimento dos animais.

De acordo com informações obtidas pela reportagem da Gazeta de Vargem Grande, dois cães foram encontrados acorrentados no quintal de uma residência, visivelmente desnutridos e em condições precárias de saúde. A veterinária da Prefeitura esteve no local para avaliação clínica dos animais, que foram recolhidos e encaminhados à Associação Amigos dos Animais (AAMA) para cuidados e recuperação.

A nossa equipe já entrou em contato com a Assessoria de Imprensa da Prefeitura e com a Delegacia da cidade para obter mais detalhes sobre o caso. Até o fechamento desta edição, o boletim de ocorrência ainda estava sendo registrado, e a situação do idoso segue sendo apurada pelas autoridades competentes.

Segundo a Lei Federal nº 9.605/1998, conhecida como Lei de Crimes Ambientais, praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais é crime. Em 2020, a legislação foi alterada pela Lei nº 14.064, que aumentou a pena para maus-tratos a cães e gatos, prevendo reclusão de 2 a 5 anos, além de multa e proibição da guarda de animais.

A Gazeta de Vargem Grande seguirá acompanhando o caso e trará novas informações assim que houver atualizações por parte das autoridades.