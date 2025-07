Em 18 anos, frota de Vargem aumentou 140%

O número de caminhonetes cresceu 380%

Com dados do IBGE referentes ao ano de 2024, o Jornal do Motorista da Gazeta de Vargem Grande pode observar que em 18 anos, o número de veículos de Vargem Grande do Sul saiu de 13.748, dados de 2006, para 32.647 em 2024, um crescimento de quase 140%. Um aumento significativo, demonstrando um bom desempenho da economia do município, se tomarmos como referência este bem material.

O que mais teve aumento foi o número de caminhonetes, que em 2006 era de 607 e em 2024 pulou para 2.915 veículos, um salto de quase 380%. Também foi significativo o aumento de motos, que passou de 2.284 em 2006, para 6.350 em 2024, quase triplicando o número deste veículo, um aumento de 178%. O número de automóveis pouco mais que duplicou, passando de 8.041 para 16.968, um aumento de 110%.

Neste mês dos Motoristas, a Gazeta de Vargem Grande pesquisou junto ao IBGE para conferir qual o número total da frota de veículos de Vargem Grande do Sul.

Segundo o pesquisado pelo jornal, a frota total da cidade referente ao ano de 2024, é de 32.647 veículos, o que coloca o município em 156º lugar entre os 645 do Estado de São Paulo.

Deste total de veículos, 16.968 são automóveis, 6.350 são motociclos, 2.915 são caminhonetes, 1.718 são motonetas e 1.359 são caminhões. Há, ainda, 1.259 camionetas pela cidade, 271 ônibus, 9 tratores de rodas, 234 tratores caminhão, 73 ciclomotores, 147 micro-ônibus, 559 reboques, 262 semi reboques e 430 utilitários.

Causas do aumento da frota

Segundo pesquisas feitas pela redação da Gazeta de Vargem Grande, onde foram consultados órgãos como o Denatran, o IBGE, Cosin Consulting, o aumento da frota de veículos em cidades pequenas do interior de São Paulo é uma tendência observada nos últimos anos e pode ser explicado por diversos fatores.

Dentre eles, estão a melhora no poder de compra, com as famílias passando a ter maior acesso ao crédito e financiamentos, além dos incentivos fiscais e programas federais que facilitaram a aquisição de veículos.

A falta de transporte público eficiente, a expansão urbana e mobilidade da cidade, com o crescimento horizontal das cidades exigindo deslocamentos maiores e o uso do carro se torna quase obrigatório mesmo para curtas distâncias e o aumento das motos como meio de transporte, devido ao seu custo mais acessível, sendo muito usadas em áreas rurais e bairros mais afastados.

Como consequências, podemos observar em Vargem Grande do Sul, um trânsito mais intenso, gerando problemas de estacionamento nas áreas centrais. Consequentemente, há mais acidentes de trânsito, principalmente com motociclistas. Tudo isso aumenta a pressão sobre a infraestrutura urbana da cidade, exigindo mais ruas com sinalização e intervenção nas mãos e contra mãos das ruas. Também há os impactos ambientais, como aumento na emissão de poluentes.