ONG Amor Autista pede doações

A Organização Não Governamental (ONG) Amor Autista, em Itobi, registrou um alagamento após falha em caixa d’água e ter seu espaço danificado. Foram perdidos computadores, materiais pedagógicos e brinquedos. As portas foram comprometidas e não fecham. O atendimento está suspenso e não há previsão de retorno.

Ao todo, 72 crianças aguardam pelos atendimentos. A instituição iniciou mobilização para reconstrução e solicita apoio da comunidade.

Doações podem ser feitas via pix pela chave CNPJ 51.984.726/0001-47 ou por meio de materiais e serviços, como folha sulfite, plástico para plastificação, brinquedos pedagógicos, mesas de escritório, armários, tinta para paredes, massa corrida, materiais para manutenção e mão de obra, especialmente pintores. Informações podem ser obtidas junto à entidade pelo Whatsapp (19) 99790-0937.