Prefeitura irá recapear mais três ruas na cidade

A Câmara Municipal aprovou projeto de lei do Executivo que abre crédito adicional especial de R$ 705.455,92 para o recapeamento asfáltico de três vias públicas do município. O valor será contabilizado como recurso estadual oriundo do Convênio nº 100404/2026, firmado com o Governo do Estado de São Paulo, com contrapartida de recursos municipais.

As ruas contempladas pela obra são a Capitão Belarmino Rodrigues Peres, a Delta, e a José Coracini. A medida foi publicada no Jornal Oficial do Município após a aprovação pelos vereadores. O projeto autoriza a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de infraestrutura urbana.

A justificativa apresentada pelo Executivo aponta que os serviços de tapa-buraco realizados nas vias não resolvem de forma definitiva as necessidades do pavimento. O recapeamento, segundo a administração municipal, proporcionará mais conforto aos usuários, reduzirá o desgaste dos veículos e eliminará a necessidade constante de mobilização de equipes e maquinário para manutenção das ruas.

A prefeitura ressaltou que as três vias recebem diariamente grande fluxo de veículos e pedestres, o que torna o recapeamento relevante para a qualidade do trânsito e para a rotina da população. Com os recursos do convênio estadual garantidos, a próxima etapa é a contratação da empresa que executará a obra. O prazo de início dos serviços não foi informado.