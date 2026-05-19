Gente e Fatos

A professora Ana Cláudia Mortais e o médico Guilherme Martins de Souza, diretor do Hospital de Caridade oficializaram no dia 25 de abril, sua união matrimonial que já dura 16 anos.
O casamento aconteceu na Igreja Santa Cecília, e a recepção aos familiares no Condomínio Parque das Macadâmias. O casal viajou em Lua de Mel para Punta Cana – República Dominicana
Henrique Gabriel fez 13 anos
Comemorou a chegada de seus 13 anos, o estudante da Apae, Henrique Gabriel dos Santos Ribeiro nesta sexta-feira, dia 15, quando recebeu o carinho dos pais Mariana e Diego, da irmã Tereza Maria, dos familiares e amigos da escola.
Mario PoggioEm 3 de janeiro de 1958, padre Donizetti Tavares de Lima, completou 76 anos de idade e recebeu muitas homenagens em sua paróquia, em Tambaú.
Logo pela manhã, houve alvorada pela banda de música de Porto Feliz (cidade localizada...
A Câmara Municipal aprovou projeto de lei do Executivo que abre crédito adicional especial de R$ 705.455,92 para o recapeamento asfáltico de três vias públicas do município. O valor será contabilizado como recurso estadual oriundo do Convênio nº 100404/2026,...
O lindo cachorrinho da raça pug é o destaque da coluna Momento Pet. Petruck como é carinhosamente chamado, chegou à família de Vitória em 2024, através de um presente de seu irmão.
Vitória contou à Gazeta que a primeira lembrança...
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