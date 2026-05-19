Gente e Fatos

Por
Gazeta
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O professor de Muaythai Guilherme Daloca, comemora mais um ano de vida nesta quarta-feira, dia 20, quando recebe os cumprimentos dos amigos, alunos e familiares

Casamento de Cláudia e Guilherme

A professora Ana Cláudia Mortais e o médico Guilherme Martins de Souza, diretor do Hospital de Caridade oficializaram no dia 25 de abril, sua união matrimonial que já dura 16 anos.
O casamento aconteceu na Igreja Santa Cecília, e a recepção aos familiares no Condomínio Parque das Macadâmias. O casal viajou em Lua de Mel para Punta Cana – República Dominicana

Henrique Gabriel fez 13 anos

Comemorou a chegada de seus 13 anos, o estudante da Apae, Henrique Gabriel dos Santos Ribeiro nesta sexta-feira, dia 15, quando recebeu o carinho dos pais Mariana e Diego, da irmã Tereza Maria, dos familiares e amigos da escola.

 

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