Gente e Fatos

Casamento de Cláudia e Guilherme

A professora Ana Cláudia Mortais e o médico Guilherme Martins de Souza, diretor do Hospital de Caridade oficializaram no dia 25 de abril, sua união matrimonial que já dura 16 anos.

O casamento aconteceu na Igreja Santa Cecília, e a recepção aos familiares no Condomínio Parque das Macadâmias. O casal viajou em Lua de Mel para Punta Cana – República Dominicana

Henrique Gabriel fez 13 anos

Comemorou a chegada de seus 13 anos, o estudante da Apae, Henrique Gabriel dos Santos Ribeiro nesta sexta-feira, dia 15, quando recebeu o carinho dos pais Mariana e Diego, da irmã Tereza Maria, dos familiares e amigos da escola.