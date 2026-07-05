Homem e adolescente pegos por tráfico no Jd Santa Marta

Na tarde de sexta-feira, 26 de junho, a Polícia Militar prendeu um homem e apreendeu um adolescente por envolvimento com o tráfico de drogas no Jardim Santa Marta, em Vargem Grande do Sul. Durante patrulhamento, os policiais observaram dois indivíduos em atitude suspeita em um terreno. Ao perceber a aproximação da equipe, um deles descartou um invólucro contendo cocaína, motivando a abordagem. Na ação, foram localizados aparelhos celulares e dinheiro em espécie.

Em continuidade às diligências, com autorização da responsável legal pelo adolescente, os policiais realizaram buscas em uma residência, onde encontraram porções de maconha e crack, além de dois objetos metálicos semelhantes a estojos de munição. Com o apoio do Canil da Guarda Civil Municipal, outras porções de crack foram localizadas no mesmo terreno onde ocorreu a abordagem. Ao todo, foram apreendidas porções de cocaína, maconha e crack, dois aparelhos celulares, dinheiro em espécie e dois estojos de munição. Os envolvidos foram encaminhados para atendimento médico e apresentados ao plantão policial. A autoridade ratificou a prisão do adulto por tráfico de drogas, e o adolescente foi liberado ao responsável legal após os procedimentos cabíveis.