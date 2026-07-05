Rapaz invade residência e resiste à prisão no Centro

Um homem foi preso na tarde de domingo, 28 de junho, pelos crimes de violação de domicílio, resistência e ameaça na Rua Coronel Lúcio, em Vargem Grande do Sul. A ocorrência foi registrada às 18h51 pelo cabo Wesley e pelo soldado Silas, acionados via Copom para atender uma tentativa de furto.

No local, a vítima relatou ter avistado um indivíduo escondido atrás de um ônibus nas proximidades da casa de seu pai. Ao notar a presença do homem, ela se deslocou rapidamente para sua residência, mas foi seguida pelo autor, que a agarrou pelo braço e a empurrou para dentro do imóvel. A vítima começou a gritar pedindo socorro, e o pai e o marido, que estavam na residência, conseguiram conter o invasor até a chegada da equipe policial.

Questionado pelos policiais, o autor alegou ter marcado um encontro com a vítima e afirmou ter mensagens no celular que comprovariam o fato. Desbloqueou o aparelho e exibiu as conversas aos policiais, mas nenhuma delas era com a vítima. Foi dada voz de prisão e, no momento do algemamento, o autor ficou alterado, resistiu aos procedimentos e declarou que só sairia morto. Ele tentou agredir a equipe com socos e chutes, sendo necessário o uso de força moderada com golpes contundentes para quebrar a resistência.

O autor foi encaminhado ao hospital local, onde o médico elaborou o laudo cautelar. Apresentado ao plantão policial de São João da Boa Vista, a delegada Brenda Krisley Serafim ratificou a prisão em flagrante por violação de domicílio, resistência e ameaça. Foi arbitrada fiança de R$ 1.621,00, que não foi paga, e o autor permaneceu recolhido à cadeia pública de São João, à disposição da Justiça.