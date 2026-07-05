Bazar do GAVI acontece no sábado, dia 11 em Vargem

O Grupo de Apoio à Vida (GAVI) promove, no próximo sábado, 11 de julho, mais uma edição do tradicional bazar beneficente. A ação será realizada das 7h30 às 14h, na sede da entidade, localizada na Rua Major Corrêa, nº 112, no Centro.

Os visitantes poderão encontrar uma grande variedade de produtos a preços acessíveis, além de contribuir com uma importante causa social. Toda a renda arrecadada durante o evento será destinada à manutenção das ações desenvolvidas pelo GAVI, que presta assistência a pacientes em tratamento, oferecendo auxílio com alimentos, medicamentos, leites, frutas e outros itens essenciais.

A entidade reforça o convite para que a comunidade participe do bazar e ajude a fortalecer esse trabalho solidário, que beneficia diversas famílias. Quem puder, também pode colaborar divulgando o evento e convidando amigos e familiares para prestigiar a iniciativa.