Vacinação contra a influenza será realizada em Itobi

A vacinação contra a influenza já está disponível em Itobi, onde a Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, segue com a campanha de vacinação contra a influenza, levando as doses a diferentes regiões do município para facilitar o acesso da população.
Na segunda-feira, dia 6, a imunização será realizada das 8h às 10h, na Praça Soldado Constitucional, em frente ao Supermercado Toesca. No período da tarde, das 13h às 15h, a vacinação acontecerá na Praça Alcibídes Pires, em frente ao Supermercado Ferri.
Já na terça-feira, dia 7, a aplicação das doses será feita das 8h às 10h, na Praça Anita Garibaldi, em frente à Casa Ribeiro. À tarde, das 13h às 15h, a vacinação será realizada na UBS Péricles José Brandão.
A Secretaria de Saúde orienta que os moradores compareçam aos locais de vacinação nos horários estabelecidos, levando um documento de identificação e, se possível, a carteira de vacinação. A imunização é uma das principais formas de prevenção contra a influenza, ajudando a reduzir o risco de complicações causadas pelo vírus.
Foto: Produção IA