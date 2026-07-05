Mulher procurada pela Justiça é capturada no Jardim Ferri

Na tarde de quinta-feira, 2 de julho, a Polícia Militar capturou uma mulher procurada pela Justiça no bairro Jardim Ferri, em Vargem Grande do Sul. Durante diligências para cumprimento de mandado de prisão, os policiais localizaram a procurada em sua própria residência e deram ciência da ordem judicial. Em seguida, ela foi conduzida para exame cautelar e apresentada na Delegacia de Polícia para os procedimentos legais, permanecendo presa à disposição da Justiça.