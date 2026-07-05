Mulher procurada pela Justiça é capturada no Jardim Ferri

Na tarde de quinta-feira, 2 de julho, a Polícia Militar capturou uma mulher procurada pela Justiça no bairro Jardim Ferri, em Vargem Grande do Sul. Durante diligências para cumprimento de mandado de prisão, os policiais localizaram a procurada em sua própria residência e deram ciência da ordem judicial. Em seguida, ela foi conduzida para exame cautelar e apresentada na Delegacia de Polícia para os procedimentos legais, permanecendo presa à disposição da Justiça.
Últimos artigos
Vacinação contra a influenza será realizada em Itobi
A vacinação contra a influenza já está disponível em Itobi, onde a Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, segue com a campanha de vacinação contra a influenza, levando as doses a diferentes regiões do município para...
Bazar do GAVI acontece no sábado, dia 11 em Vargem
O Grupo de Apoio à Vida (GAVI) promove, no próximo sábado, 11 de julho, mais uma edição do tradicional bazar beneficente. A ação será realizada das 7h30 às 14h, na sede da entidade, localizada na Rua Major Corrêa, nº...
Homem e adolescente pegos por tráfico no Jd Santa Marta
Na tarde de sexta-feira, 26 de junho, a Polícia Militar prendeu um homem e apreendeu um adolescente por envolvimento com o tráfico de drogas no Jardim Santa Marta, em Vargem Grande do Sul. Durante patrulhamento, os policiais observaram dois...