Foi preso com porções de cocaína em Itobi

Na noite de sexta-feira, 26 de junho, a Polícia Militar prendeu um homem por tráfico de drogas no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Itobi. A ação partiu de denúncias sobre a comercialização de entorpecentes na região. Durante o patrulhamento, os policiais realizaram abordagens e localizaram porções de substância análoga à cocaína. Em continuidade às diligências, foram realizadas buscas em uma residência, onde foram encontradas mais porções da droga, uma balança de precisão, aparelhos celulares e dinheiro em espécie.

Ao todo, foram apreendidos aproximadamente 158 gramas de cocaína, uma balança de precisão, dois telefones celulares e R$ 127,00 em dinheiro. Os envolvidos foram encaminhados para atendimento médico e, em seguida, apresentados ao plantão policial. A autoridade ratificou a prisão de um dos abordados pelo crime de tráfico de drogas, permanecendo ele à disposição da Justiça. Os demais foram ouvidos e liberados.