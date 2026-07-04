Em Casa Branca, PM apreende 149 tabletes de maconha

Uma abordagem de rotina na Rodovia Vicente Botta (SP-215), no km 53, em Casa Branca, resultou na apreensão de 149 tabletes de maconha na manhã de sábado, 27 de junho, às 6h50. A equipe do 4º Batalhão de Polícia Rodoviária realizava fiscalização no trecho, sob concessão da Intervias, quando abordou uma caminhonete Renault Kangoo branca.

Durante a vistoria veicular, os policiais localizaram os tabletes, que totalizaram 114,6 quilos de maconha, com valor estimado em R$ 447.000,00. Questionado, o condutor confessou que transportava a droga de Cascavel, no Paraná, com destino a Belo Horizonte, em Minas Gerais, e que receberia R$ 10.000,00 pelo serviço. Foi dada voz de prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia de Casa Branca, onde a prisão foi ratificada, permanecendo o detido à disposição da Justiça.

Foto: Polícia Militar Rodoviária