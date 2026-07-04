Em Itobi, dolescente com faca é apreendido após tumulto

Na tarde de segunda-feira, 29 de junho, policiais militares atenderam uma ocorrência no bairro Itobilândia, em Itobi, envolvendo um adolescente que causava tumulto em via pública. No local, os policiais apuraram que o jovem havia se envolvido em uma desavença familiar e foi encontrado portando uma faca e adotando comportamento agressivo.

Durante a abordagem, o adolescente resistiu à ação policial e avançou contra os agentes, sendo contido com segurança. As equipes também constataram que ele havia danificado um veículo ao arremessar um tijolo contra o automóvel. A faca foi apreendida e o jovem foi encaminhado para atendimento médico antes de ser apresentado na Delegacia de Polícia. Após o registro da ocorrência por ato infracional análogo aos crimes de ameaça, resistência e dano, o adolescente foi liberado sob a responsabilidade de seu responsável legal.