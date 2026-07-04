Brasil vira sobre o Japão e enfrenta a Noruega nas oitavas

Em uma das partidas mais emocionantes da Copa do Mundo de 2026 até agora, a seleção brasileira mostrou garra e superação para vencer o Japão de virada por 2 a 1, na última segunda-feira, dia 29, no NRG Stadium, em Houston, no Texas. Agora, a seleção se prepara para enfrentar a Noruega nas oitavas de final e o torcedor vargengrandense está confiante na vitória.
A classificação veio após a vitória sofrida contra o Japão. A partida começou equilibrada, com o Brasil dominando a posse de bola e criando as primeiras oportunidades, mas sem conseguir converter as chances em gol. O susto veio ainda no primeiro tempo. Aos 28 minutos, após passe errado de Danilo na direita, Kaishu Sano avançou com a bola, arrematou rasteiro de fora da área e venceu Alisson, inaugurando o marcador no estádio.
A desvantagem no placar não abalou a seleção. No intervalo, o técnico Carlo Ancelotti promoveu a entrada de Endrick no lugar de Lucas Paquetá, o que deu mais presença de área ao Brasil. A pressão surtiu efeito: aos 11 minutos do segundo tempo, Gabriel Magalhães recebeu na entrada da área, cruzou no segundo pau, e Casemiro apareceu sozinho para cabecear para o gol, empatando a partida. O empate fez o Brasil crescer ainda mais em campo, mas o gol da virada só veio nos acréscimos: Gabriel Martinelli marcou aos 50 minutos, garantindo a classificação brasileira às oitavas de final.
Agora o Brasil tem pela frente a Noruega, um adversário que, apesar de não figurar entre os tradicionais gigantes do futebol mundial, carrega um histórico que preocupa. Em quatro confrontos entre as duas seleções, houve dois empates e duas vitórias norueguesas, ou seja, a Noruega jamais perdeu para o Brasil. Os escandinavos chegam às oitavas embalados por uma campanha sólida. Na fase de grupos, venceram o Iraque por 4 a 1 e o Senegal por 3 a 2, apesar da derrota por 4 a 1 para a França, e na fase de 16 avos eliminaram a Costa do Marfim por 2 a 1. O principal nome da equipe é Erling Haaland, do Manchester City, que já marcou quatro gols e aparece entre os candidatos à artilharia do Mundial.
Do lado brasileiro, o meio-campista Lucas Paquetá sofreu lesão na coxa esquerda e está fora do jogo. Em contrapartida, Raphinha voltou a participar das atividades com o elenco e pode estar disponível para começar entre os titulares. O Brasil é apontado como favorito, mas a Noruega é uma equipe que marca e sofre gols em todos os jogos, o que aponta para uma partida aberta e de resultado incerto. A partida acontece neste domingo, dia 5, às 17h, no MetLife Stadium, em Nova Jersey.
Torcedores confiantes
Fotos: Facebook/Gabriel Martinelli/reportagem
Os torcedores de Vargem Grande do Sul acompanham a Copa de perto e a vitória sobre o Japão aumentou ainda mais a confiança no elenco. Pedro Donizete do Prado foi um dos que admitiu que o resultado o surpreendeu. “Antes eu não acreditava que passaríamos pelo Japão, mas conseguimos, e agora acredito que também vamos superar a Noruega”, afirmou. Para ele, o resultado mais surpreendente da Copa até agora foi o de Cabo Verde. “Era uma seleção da qual pouca gente esperava alguma coisa, nunca tinha conseguido uma classificação desse nível, e acabou surpreendendo muita gente”, avaliou.
Victória Larrana Nascimento Andrade também vibrou com a classificação e destacou o gesto de solidariedade dos jogadores após a partida. “Acredito que o Brasil passa pela Noruega. Brasileiro nunca desiste. O que mais me marcou muito foi a atitude dos jogadores brasileiros após o jogo, consolando os atletas japoneses que ficaram muito abalados com a derrota. Achei esse gesto de solidariedade muito bonito”, disse. Juliano César Musa da Silva também aposta na classificação e elogiou o espírito de luta da seleção. “Estou confiante porque o brasileiro nunca desiste. O que mais me surpreendeu nesta Copa foi a garra dos jogadores, que lutam até o fim e não desistem em nenhum momento”, afirmou.
Já Tamires Daniel faz uma análise mais ponderada. Ela acredita nas chances do Brasil, mas reconhece que o adversário é forte. “Não digo que estou totalmente confiante, mas acredito que o Brasil tem uma boa chance de vencer a Noruega. Com jogadores como Vinícius Júnior e a volta do Neymar, acho que a seleção chega ainda mais forte. O que mais me surpreendeu nesta Copa foi a união do grupo. O time mostrou muita força coletiva e determinação. O brasileiro costuma decidir nos momentos finais, e acredito que desta vez também será assim”, concluiu.