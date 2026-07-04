Nova ambulância em Grama reforça atendimento à saúde

O prefeito de São Sebastião da Grama, Zé da Doca, acompanhado da gerente municipal de Saúde, Caroline Grespan, esteve em São Paulo com o objetivo de buscar investimentos e melhorias para o município.

Durante a visita, a administração municipal conquistou uma nova ambulância para a rede pública de saúde. O veículo foi viabilizado por meio do apoio do deputado estadual Gilmaci Santos junto ao Governo do Estado de São Paulo.

A nova ambulância irá reforçar a frota da Secretaria Municipal de Saúde, ampliando a capacidade de atendimento e proporcionando mais agilidade, segurança e eficiência no transporte de pacientes.