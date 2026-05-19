Classificados

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Mario PoggioEm 3 de janeiro de 1958, padre Donizetti Tavares de Lima, completou 76 anos de idade e recebeu muitas homenagens em sua paróquia, em Tambaú. Logo pela manhã, houve alvorada pela banda de música de Porto Feliz (cidade localizada...
Prefeitura irá recapear mais três ruas na cidade
A Câmara Municipal aprovou projeto de lei do Executivo que abre crédito adicional especial de R$ 705.455,92 para o recapeamento asfáltico de três vias públicas do município. O valor será contabilizado como recurso estadual oriundo do Convênio nº 100404/2026,...
Coluna Momento Pet – Petruck
O lindo cachorrinho da raça pug é o destaque da coluna Momento Pet. Petruck como é carinhosamente chamado, chegou à família de Vitória em 2024, através de um presente de seu irmão. Vitória contou à Gazeta que a primeira lembrança...