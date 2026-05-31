Ameaça de violência doméstica é registrada no Dolores

A Polícia Militar atendeu uma ocorrência de ameaça e violência doméstica no Jardim Dolores, em Vargem Grande do Sul, na noite do último domingo, dia 24. No local, a vítima relatou estar sofrendo ameaças no ambiente familiar e manifestou o desejo de que o companheiro deixasse a residência. As partes foram conduzidas à delegacia para registro da ocorrência e adoção das medidas cabíveis, sendo liberadas após os procedimentos legais.
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