Operação Muralha Paulista apreende droga no Jd. São Luís

Na tarde de terça-feira, dia 26, a Polícia Militar apreendeu uma porção de entorpecente durante a Operação Muralha Paulista, na Av. Hermeti Piochi, no bairro Jd. São Luís, em Vargem Grande do Sul. Durante o patrulhamento, os policiais abordaram uma motocicleta conduzida por um indivíduo já conhecido nos meios policiais por envolvimento com o tráfico de drogas. Na busca pessoal, foi localizada uma porção de cocaína. A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia Civil, onde o entorpecente foi apreendido e o abordado liberado após as medidas legais cabíveis.
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