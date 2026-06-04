Escola D. Pedro II promove caminhada pelo Hexa

Entrando em clima de Copa do Mundo, a Escola D. Pedro II realiza neste sábado, dia 6, a “Caminhada pelo Hexa”, uma atividade aberta a alunos, familiares e amigos que une movimento, solidariedade e espírito esportivo. A concentração está marcada para as 7h30 na Praça da Igreja Matriz de Sant’Ana, com saída prevista às 8h.

O percurso oferece duas opções: 3 ou 5 quilômetros. Para quem optar pelo trajeto mais curto, haverá um ponto de espera ao longo do caminho. A caminhada encerra na quadra da própria escola, onde os participantes serão recepcionados com frutas, sorteio de brindes e para quem está colecionando o álbum do Mundial de Futebol, que começa na próxima quinta-feira, dia 11, haverá também uma super troca de figurinhas.

A iniciativa também tem caráter solidário. Os organizadores pedem que os participantes tragam doações de roupas, calçados, cobertores, mantas ou edredons em bom estado. O evento reforça a ideia de que escola e família podem e devem caminhar juntas, dentro e fora da sala de aula.

O mote da caminhada resume bem o espírito da proposta: “Quando escola e família jogam juntas, todos vencem”. A escolha do tema do hexa, a aguardada conquista do Brasil no futebol, ajuda a mobilizar a comunidade escolar em torno de um objetivo comum: fortalecer os laços entre alunos, pais e educadores.

Os participantes devem levar garrafa d’água e protetor solar. Em caso de frio, agasalho também é recomendado. A orientação é que todos se vistam com as cores verde e amarelo.