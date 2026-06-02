Coluna Momento Pet – Valentin

O charmoso Valentin, é destaque dessa semana da Coluna Momento Pet. O cachorrinho da raça Shih Tzu, chegou na vida de Bruna e José Eduardo três meses após se casarem.
Ao jornal Gazeta, o casal contou que Valentin é alegre, adora fazer suas bagunças, além de ser carinhoso. O cachorrinho come rações de boa qualidade sem corantes, além de petiscos, banhos quinzenais, vacinas e vermífugos.
“Valentin foi adestrado para fazer suas higienes no tapete higiênico, assim o ambiente dele fica limpo. Ele tem muito amor para oferecer, pra gente ele é um anjo sem asas”, finalizou o casal.
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