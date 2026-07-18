Homem é preso por tentativa de homicídio no Jd. Novo Mundo

Na manhã de terça-feira, dia 14, a Polícia Militar prendeu um homem por tentativa de homicídio e dano qualificado no Jardim Novo Mundo, em Vargem Grande do Sul. As equipes foram acionadas para averiguar uma denúncia de agressão e incêndio e constataram no local que a vítima havia sido atingida na cabeça com um objeto metálico e que sua motocicleta havia sido incendiada.

Testemunhas relataram ainda que o autor tentou atacar a vítima com uma faca e proferiu ameaças de morte. O suspeito foi localizado e admitiu sua participação nos fatos. Após atendimento médico, foi conduzido à delegacia, onde a prisão em flagrante foi ratificada. Ele permanece preso à disposição da Justiça, e a vítima recebeu atendimento médico.