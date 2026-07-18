Novena em homenagem a Sant’Ana começou

Teve início nesta sexta-feira, dia 17 de julho, na Paróquia Sant’Ana, a Novena em honra à padroeira do município de Vargem Grande do Sul. A programação segue na Igreja Matriz de Sant’Ana até o dia 26 de julho, e comemora os 135 anos da paróquia, tendo como tema principal “Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei” (Jo 13,34). Ao longo dos nove dias, os celebrantes serão padres de Vargem e região. A novena tem início às 19h30, exceto aos sábados, quando o horário é às 18h30.
Neste sábado, dia 18, o pe. José Ricardo Costa, da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, de Mogi Guaçu, prega sobre “O amor não é invejoso”. No domingo, dia 19, é a vez do padre Luciano Muterle Guidi, do Santuário Nossa Senhora Aparecida, de Tambaú, com o tema “O amor não é orgulhoso e nem faz coisas inconvenientes”. Na segunda-feira, dia 20, o pe. Lucas dos Santos Januzzi, da Paróquia São José, de Estiva Gerbi, fala sobre “O amor não procura o próprio interesse”.
Na terça-feira, dia 21, pe. Carlos Eduardo Correa, da Paróquia São José, de Mogi Mirim, medita “O amor não se irrita e não guarda rancor”. Já na quarta, dia 22, o pe. Rafael Fabiano, da Paróquia Santo Antônio, de Mogi Guaçu, aborda “O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade”.
Na quinta-feira, dia 23, o pe. Alex Carossi, da Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, de Águas da Prata, prega “O amor tudo desculpa, tudo crê”. Na sexta, dia 24, o pe. Antônio Carossi, da Paróquia Nossa Senhora das Dores, de Casa Branca, trata de “O amor tudo espera, tudo suporta”.
No penúltimo dia da novena, sábado, 25 de julho, recebe o pe. Luís Fernando da Silva, secretário executivo do Regional Sul 1 da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), com o tema “O amor jamais acabará”, às 18h30.
A Novena de Sant’Ana, padroeira de Vargem Grande do Sul, é celebrada no domingo, dia 26 de julho, com missas solenes às 7h e às 19h. A celebração será presidida pelo pe. Thiago Caldeira de Oliveira, pároco da Paróquia Sant’Ana, encerrando os nove dias de novena em ação de graças pelos 135 anos da comunidade.
Novena em homenagem a Sant’Ana começou
Teve início nesta sexta-feira, dia 17 de julho, na Paróquia Sant’Ana, a Novena em honra à padroeira do município de Vargem Grande do Sul. A programação segue na Igreja Matriz de Sant’Ana até o dia 26 de julho, e comemora os 135 anos da paróquia, tendo como tema principal “Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei” (Jo 13,34). Ao longo dos nove dias, os celebrantes serão padres de Vargem e região. A novena tem início às 19h30, exceto aos sábados, quando o horário é às 18h30.