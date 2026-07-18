Bazar Solidário acontece neste domingo

A Fraternidade Espírita Obreiros do Bem realizará um Bazar Solidário neste domingo, dia 19 de julho, das 8h às 11h, na Rua São Jorge, nº 70, no Jardim São Luiz. As peças sem etiqueta serão vendidas por R$ 5,00, enquanto os demais itens terão os valores identificados individualmente.

A arrecadação será destinada às obras sociais desenvolvidas pela instituição, que presta atendimento a famílias ao longo do mês. O bazar é aberto ao público.