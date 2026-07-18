Procurado pela Justiça é capturado em Vargem

Na noite de terça-feira, 15 de julho, a Polícia Militar capturou um homem procurado pela Justiça em uma propriedade rural na Vila Santa Terezinha, na zona rural de Vargem Grande do Sul. Cientes da existência de mandado de prisão preventiva em seu desfavor, os policiais realizaram diligências e o localizaram no imóvel rural. Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado. Cientificado da ordem judicial, o capturado foi conduzido para exame médico e, em seguida, apresentado ao plantão policial, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.