TV e eletrodomésticos são furtados de sítio em Grama

A Polícia Militar atendeu uma ocorrência de furto em uma propriedade rural no bairro Sítio São José, em São Sebastião da Grama, na tarde da terça-feira, dia 14. A vítima relatou que, ao se aproximar da propriedade, observou um veículo deixando a área ao notar sua presença. A verificação confirmou o furto de uma televisão, um micro-ondas, um refletor e uma máquina de fazer pão. A Polícia Civil foi cientificada e informou que serão adotadas medidas investigativas cabíveis, incluindo perícia indireta. O caso segue em apuração para identificação dos responsáveis e recuperação dos bens.