Carro roubado é encontrado com munição e rádios em Divinolândia

Na madrugada de sexta-feira, 10 de julho, a Polícia Militar localizou um veículo produto de roubo na zona rural de Divinolândia, na região do bairro Campestrinho. A ocorrência foi iniciada pelo acionamento de um policial militar que estava de folga, levando as equipes até o km 11 da rodovia vicinal que liga Divinolândia a Poços de Caldas, onde o veículo havia colidido contra um barranco. Dois indivíduos abandonaram o automóvel e fugiram para uma área de mata, sem serem localizados nas diligências realizadas.

Durante a vistoria, os policiais encontraram munições de arma de fogo, radiocomunicadores e constataram divergências nas placas do veículo. A consulta pelo número do chassi confirmou que o automóvel era produto de roubo ocorrido anteriormente em Aguaí. Foram apreendidos o veículo, três munições calibre .32, dois radiocomunicadores e uma carga de café encontrada no interior do automóvel. A perícia técnica foi acionada e, após a conclusão dos trabalhos, todos os materiais foram encaminhados ao plantão policial para as providências de polícia judiciária.