Morre aos 85 anos fundador do Caminho da Fé

O fundador do Caminho da Fé, Almiro José Grings, morador de Águas da Prata, morreu aos 85 anos, nesta sexta-feira, dia 17. A causa da morte não foi divulgada. O corpo está sendo velado até as 20h desta sexta-feira na Santa Casa de São João da Boa Vista.

Almiro idealizou o Caminho da Fé em 2003, depois de percorrer o Caminho de Santiago de Compostela, na Espanha. A rota criada por ele conecta fiéis de cidades de São Paulo e Minas Gerais ao Santuário Nacional de Aparecida, em Aparecida (SP), e passa a atrair peregrinos de diferentes partes do mundo.

Tendo Águas da Prata como principal ponto de partida, o percurso ganhou, ao longo de seus 23 anos, novos ramais que servem como pontos de largada da peregrinação em outras cidades. A rota passa por 21 municípios, com trechos que partem, entre outras cidades, de São Carlos, Tambaú, Leme, Mococa e Caconde. Vargem Grande do Sul também faz parte do Caminho da Fé e no trecho da caminhada que passa pelo município, estão instaladas as estações da Via Crucis e um monumento a Nossa Senhora Aparecida.

Em fevereiro deste ano, no aniversário de 23 anos do Caminho da Fé, Almiro fez o percurso pela última vez. Ele completaria 86 anos neste sábado. No fim de junho, o Caminho da Fé foi reconhecido em lei como roteiro turístico federal, reconhecimento que pode ampliar a divulgação do destino e atrair novos investimentos em infraestrutura para a rota.