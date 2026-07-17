Vendaval derrubou parte da estrutura de camarotes da Eapic

Organização descartou rumores de que apresentações de sexta-feira seriam canceladas, informou que equipes estão deixando local pronto e que Bombeiros já haviam passado pelo recinto

Parte das estruturas temporárias da área de camarotes da Eapic foi derrubada pelo forte vendaval que atingiu, na manhã desta sexta-feira, dia 17, o Recinto de Exposições José Ruy de Lima Azevedo, em São João da Boa Vista.

De acordo com comunicado oficial divulgado pela organização do evento, as equipes responsáveis atuaram prontamente no local, realizando os procedimentos necessários após o incidente. A organização informou ainda que acompanha os trabalhos para garantir o pleno andamento da programação.

Em entrevista à EPTV no início da tarde da sexta-feira, dia 17, Francisco Roberto Scarabel Júnior, um dos organizadores do evento, explicou que o Corpo de Bombeiros fez uma vistoria no local pela manhã em toda parte estrutural do camarote e, segundo ele, estava tudo ok. Ele ainda reforçou que as equipes trabalham intensamente para deixar o local pronto para o evento e comentou que felizmente, ninguém se feriu durante o ocorrido.

A organização reforçou que as informações que circulam em alguns veículos e redes sociais sobre uma possível suspensão da programação não procedem e não foram divulgadas pelos canais oficiais do evento. Segundo a nota, qualquer eventual alteração será comunicada oficialmente pelos canais da Eapic.

A programação da sexta-feira conta com apresentações do cantor Daniel e do grupo Turma do Pagode. A entrada para o setor pista é gratuita.