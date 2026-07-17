Homem é preso por agredir companheira no Jardim Paulista

Na tarde de quinta-feira, 16 de julho, a Polícia Militar prendeu um homem em flagrante por violência doméstica no Jardim Paulista, em Vargem Grande do Sul. Durante patrulhamento, a equipe foi abordada por uma mulher que relatou ter sido agredida pelo companheiro após uma discussão. A vítima apresentava lesões visíveis na região da cabeça e sinais de agressão no pescoço. Os policiais localizaram o suspeito no local dos fatos, e as partes foram encaminhadas para atendimento médico e, em seguida, conduzidas à delegacia para o registro da ocorrência. Diante das evidências apuradas, a prisão em flagrante foi ratificada, e o homem permaneceu à disposição da Justiça.