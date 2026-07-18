Vargem Grande do Sul é campeã da Copa Vargem de Handebol

Por
Gazeta
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Equipes de Vargem foram as grandes vencedoras
Mais de 80 atletas participaram do torneio

O Centro Educacional Esportivo (CEE) José Cortez recebeu no último sábado, dia 11, a terceira edição da Copa Vargem de Handebol, competição idealizada e organizada pelo professor Juliano Garcia, um dos responsáveis pela difusão e treinamento da modalidade em Vargem Grande do Sul. O evento reuniu sete equipes e mais de 80 atletas, distribuídos entre as categorias infantil masculino e infantil feminino, e teve a equipe de Vargem Grande do Sul como grande campeã em ambas as disputas.
Na categoria infantil feminino, disputaram o título as equipes Cosmopolitano Futebol Clube, Jaguariúna, Santa Cruz das Palmeiras e Vargem Grande do Sul. Já o infantil masculino contou com três equipes: Meninos de Vargem, Santa Cruz das Palmeiras e Vargem Grande do Sul. Paralelamente aos jogos, a competição promoveu a campanha Handebol Solidário, que arrecadou 78 litros de leite destinados à Sociedade Humanitária.
No feminino, Vargem Grande do Sul venceu todos os seus jogos e sagrou-se campeã de forma invicta, superando Cosmopolitano por 12 a 10, Jaguariúna por 12 a 5 e Santa Cruz das Palmeiras por 9 a 6. O vice-campeonato ficou com o Cosmopolitano Futebol Clube, que também goleou Santa Cruz das Palmeiras por 14 a 1 e Jaguariúna por 16 a 2. Santa Cruz das Palmeiras terminou na terceira colocação, com vitória sobre Jaguariúna por 7 a 6, enquanto a equipe de Jaguariúna encerrou a competição na quarta posição.
No masculino, Vargem Grande do Sul também não teve dificuldades para confirmar o título, vencendo seus dois jogos: 16 a 4 sobre Meninos de Vargem e 22 a 7 sobre Santa Cruz das Palmeiras. A disputa pelo vice-campeonato foi a mais equilibrada do dia: formada por atletas mais jovens, a equipe Meninos de Vargem superou Santa Cruz das Palmeiras por 12 a 11 e garantiu o segundo lugar, deixando a equipe santa-cruzense na terceira colocação.

Destaques
Além das conquistas coletivas, a competição também premiou destaques individuais. No feminino, a vargengrandense Fernanda Pereira da Silva foi eleita a melhor jogadora da Copa, enquanto Yasmin, do Cosmopolitano, terminou como artilheira, com 13 gols marcados em três jogos. No masculino, o título de melhor jogador ficou com o vargengrandense Murilo Augusto Barbier, e a artilharia foi conquistada por Theylor Samuel Vieira, dos Meninos de Vargem, autor de 13 gols em apenas duas partidas.

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