Operação prende 12 suspeitos de tráfico em São José

Uma operação de grande porte da Polícia Civil resultou na prisão de 12 pessoas suspeitas de integrar uma organização criminosa voltada ao tráfico de drogas no bairro Cassucci, em São José do Rio Pardo, na manhã da quinta-feira, 16 de julho. A Operação Argos, coordenada pelo delegado Wanderley Martins, mobilizou mais de 100 policiais civis do Deinter-9, distribuídos em 26 equipes, com apoio do helicóptero Pelicano do Serviço Aerotático da Polícia Civil.

As equipes se concentraram por volta das 4h30 no Posto Mococão, às margens da Rodovia SP-340, e às 5 horas iniciaram simultaneamente o cumprimento dos mandados judiciais no bairro. Cerca de 30 minutos depois, as primeiras prisões e buscas já estavam em andamento. A operação é resultado de aproximadamente 60 dias de investigações conduzidas pela Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise), durante os quais foram realizadas diversas apreensões de maconha e cocaína na chamada “Biqueira do Bronxs”, apontada como um dos principais pontos de venda de drogas da região.

As investigações empregaram monitoramento por drones, câmeras instaladas estrategicamente, vigilância contínua e ações com policiais disfarçados que realizaram compras de drogas para comprovar a atividade criminosa. Os investigadores identificaram ainda um esquema de entrega de entorpecentes por delivery. Registros de contabilidade apreendidos durante as apurações indicam que o ponto movimentava aproximadamente R$ 300 mil por mês, tornando-o um dos maiores centros de comercialização de drogas em volume na área de atuação da Dise.

Os 12 presos deverão responder pelos crimes de organização criminosa e tráfico de drogas. Duas pessoas apontadas como possíveis lideranças já foram identificadas: uma estaria cumprindo pena no regime semiaberto e outra permanece foragida, com mandado de prisão expedido por outros crimes. O delegado afirmou que as investigações continuam e novas prisões poderão ocorrer. O nome Argos faz referência ao gigante da mitologia grega conhecido por seus inúmeros olhos, simbolizando o intenso monitoramento realizado durante toda a apuração. A operação foi acompanhada por moradores do bairro, que aplaudiram a atuação dos policiais.

Foto: EPTV