Foi preso furtando fiação elétrica no Jardim Paraíso

A Polícia Militar prendeu um homem em flagrante por furto qualificado no Jardim Paraíso, em Vargem Grande do Sul, na manhã de 11 de julho. Acionados via Copom para averiguar uma invasão, os policiais encontraram o indivíduo no interior de uma residência retirando fios elétricos instalados no forro do imóvel. Foram apreendidos uma chave de fenda, um alicate corta-fio e uma bolsa contendo os fios subtraídos. O homem foi encaminhado para atendimento médico e, em seguida, apresentado ao plantão policial, onde a prisão em flagrante por furto qualificado foi ratificada. Ele permanece preso à disposição da Justiça.
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