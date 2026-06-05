Adolescente é apreendido com drogas no Jardim Paulista

Um adolescente foi apreendido na noite de quinta-feira, 4 de junho, por ato infracional análogo ao tráfico de drogas na Rua Felício Misurini, no Jardim Paulista, em Vargem Grande do Sul. A ocorrência foi registrada às 19h54 pelo Cabo PM Wesley e pelo Soldado PM Silas, durante patrulhamento voltado ao combate ao tráfico no bairro.

Ao avistar a viatura, o adolescente, já conhecido nos meios policiais por envolvimento com o tráfico, descartou algo ao solo e tentou fugir, sendo contido em seguida. Na busca pessoal, foram encontrados um celular no bolso da bermuda e quatro invólucros de maconha embalados em ziplock em sua mão, pesando 6 gramas. O material descartado revelou um invólucro plástico branco contendo pedras de crack ainda a serem fracionadas para venda, com peso de 23 gramas.

O adolescente foi encaminhado ao Posto de Pronto Atendimneto onde foi elaborado o laudo cautelar. Apresentado ao plantão policial de São João da Boa Vista, a delegada Brenda Serafim registrou o boletim por ato infracional análogo ao tráfico de drogas e liberou o adolescente para a mãe.