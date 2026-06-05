Grande baile com DJ Gabé

A Associação de Apoio à Pessoa com Câncer Lucas Tapi promove neste sábado, 6 de junho, um baile beneficente em Vargem Grande do Sul. O evento será realizado das 21h às 2h, no Salão de Festas Nossa Senhora Aparecida, com animação do DJ Gabé e repertório de sucessos das décadas de 70, 80 e 90. Os ingressos custam R$ 30,00 e toda a renda arrecadada será destinada ao acolhimento e apoio aos pacientes assistidos pela entidade. As vendas antecipadas podem ser feitas com Kelly pelo telefone (19) 98251-2628 ou no Bazar Projeto dos Sonhos.

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