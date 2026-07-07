Saiba o que irá funcionar neste feriado

No Estado de São Paulo, o dia 9 de julho marca a data de aniversário da Revolução Constitucionalista de 1932 e é feriado em todo o Estado. A Gazeta de Vargem Grande procurou saber quais serviços funcionarão em Vargem Grande do Sul na quinta-feira, dia 9.

No feriado, o Estrela e o Palmiro funcionarão das 8h às 20h. O Santa Marta, o Nako, o Santa Terezinha, o Bella Vista, o Cesta Básica e o Marin estarão abertos da 7h ao meio-dia.

Até o fechamento desta edição o União, o Novo Milênio, o Santa Fé, Peres Atacarejo e o Grick ainda não haviam definido seus horários de funcionamento.

Poupatempo

Os postos do Poupatempo estarão fechados durante o feriado de 9 de julho em todo o estado de São Paulo. O atendimento presencial será retomado na sexta-feira, dia 10, no horário habitual de cada local, com agendamento prévio via site ou aplicativo de celular.

Os serviços digitais seguem disponíveis nos canais eletrônicos do programa. Na quarta-feira, dia 8, o expediente também é normal em todas as unidades.

Prefeitura

Na quinta-feira, dia 9, e na sexta-feira, dia 10, será ponto facultativo nos departamentos da prefeitura. Os serviços emergenciais como Posto de Pronto Atendimento Alfeu Rodrigues do Patrocínio (PPA) e Guarda Civil Municipal (GCM) funcionarão normalmente. O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAE) também estará com uma equipe de plantão no feriado. Os velórios e cemitérios funcionarão normalmente.