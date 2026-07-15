Gazeta de Vargem Grande informa os falecimentos da semana

Faleceu Terezinha de Fátima Prates, aos 68 anos de idade, no dia 4 de julho. Terezinha deixa filhos, noras e netos. Seu sepultamento foi realizado no dia 5, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Paulo Roberto Pereira de Melo, aos 63 anos de idade, no dia 3 de julho. Deixou a esposa Marilsa Aparecida Moreira Pereira de Melo; filhos; noras; genro; netos e irmãos. Seu sepultamento foi realizado no dia 4, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Elaine da Silva Pereira, aos 15 anos de idade, vítima de atropelamento na tarde do sábado, dia 4 de julho. A jovem Elaine, que residia na Cohab VI, deixa o pai Dalvo Antunes Pereira, a madrasta Cleide Costa Silvério, irmãos e demais familiares. Seu sepultamento foi realizado no dia 5, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Benedito Donizeti Tortelo, aos 64 anos de idade, no dia 6 de julho. Deixou a esposa Gonçalina; os filhos Vanessa, Simone, Fernanda, Pedro, Eliezer e Vitória; genros e netos. Seu sepultamento foi realizado no dia 6, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Kelen Ester Sagiorato, aos 32 anos de idade, no dia 9 de julho. Kelen era filha de Aparecida Sagiorato e Carlos Sagiorato – já falecido. Ela deixa os irmãos Valdessi, Maria e João Batista, tios e cunhados. Seu sepultamento foi realizado no dia 10, no Cemitério Parque das Acácias.

Fotos: Arquivo Pessoal

Esta coluna publica os falecimentos gratuitamente. Interessados em comunicar a morte de seus entes queridos, favor entrar em contato pelo WhatsApp (19) 99916-1203 ou Avenida Regato, 715.

Faleceu Waldemar de Souza Paula, o Waldemar Soldado

Um dos mais antigos membros da Polícia Militar em Vargem Grande do Sul, Waldemar de Souza Paula, o Waldemar Soldado, faleceu no dia 5 de julho, aos 100 anos de idade.

Waldemar residia no Jardim Fortaleza e iria completar 101 anos em dezembro. Durante sua carreira como policial, Waldemar se tornou 1° sargento e atuou por 15 anos em Vargem.

Ele era viúvo de Elba Rodrigues de Oliveira e deixa os filhos Pedro, já falecido, Carlos, Wilson, Joana D’Arc, Lourdes, Helena e Waldessi, além de genros, noras, netos e bisnetos. Seu velório foi realizado no dia 5, no Cemitério da Saudade.

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Falecimentos em Itobi

Faleceu José Carlos Bronetti, aos 83 anos de idade, no dia 5 de julho. Deixou as filhas Maria Helena e Silvana; o genro Gélcio; os netos Carlos Eduardo, Luiz Miguel, Matheus, Rafael e Rodrigo; e as bisnetas Angelina e Isabel. Seu sepultamento foi realizado no dia 5, no Cemitério Municipal de Itobi.

Faleceu José Lúcio Correia, aos 66 anos de idade, no dia 5 de julho. Deixou a esposa Neusa Maria de Jesus Correia; os filhos Marília Gabriela, Marcos, Moisés e Elaine; genros; noras; netos e bisnetos. Seu sepultamento foi realizado no dia 6, no Cemitério Municipal de Itobi.

Fotos: Arquivo Pessoal

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Falecimentos em Casa Branca

Faleceu Vera Lúcia de Souza Rosa, aos 72 anos de idade, no dia 19 de junho. Vera deixa o marido Israel Gonçalves, os filhos Carlos, Natal Jr e Flávio César, a nora Kelle, o neto Kauã e demais familiares. Seu sepultamento foi realizado no dia 19, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Onofre Vitor Simão, aos 84 anos de idade, no dia 19 de junho. Onofre deixa a esposa Divina, as filhas Luciana e Lucilene, genros, netos e demais familiares. Seu sepultamento foi realizado no dia 20, no Cemitério Municipal de Casa Branca

Faleceu Adriana Dental Mondadori, aos 59 anos de idade, no dia 20 de junho. Adriana deixa os filhos Fernando, Acácio, João Francisco e Alexandre, o neto Lucas, os irmãos Luciana, Rosana e Marcelo e demais familiares. Seu sepultamento foi realizado no dia 20, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Geraldo Sandoval aos 83 anos de idade, no dia 21 de junho. Geraldo deixa a esposa Shirley Vidal Sandoval, os filhos Fabinho Sandoval e Eduardo, irmãos, sobrinhos e demais familiares. Seu sepultamento foi realizado no dia 21, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Maria Flausina Genari Pires, conhecida por Didi Genari, aos 84 anos de idade, no dia 21 de junho. Maria deixa os filhos Cristina, Carlos Eduardo, Rodrigo e Cleberson. Era também mãe de Luiz Antônio e José Fernando já falecidos, deixa ainda genros, noras, netos, bisnetos e demais familiares. Seu sepultamento foi realizado no dia 22, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu José Lourenço Rigoli, aos 82 anos de idade, no dia 23 de junho. José deixa os filhos Maria Elena, Ana Lúcia, José César e Renata, genros, noras, netos e demais familiares. Seu sepultamento foi realizado no dia 23, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Luciana Cristina de Souza de Lima, aos 49 anos de idade, no dia 23 de junho. Luciana deixa a filha Ana Júlia, era também mãe de Vanessa e Alexandra ambas falecidas. Deixa ainda os netos João Pedro e Alexandre e demais familiares. Seu corpo foi cremado.

Faleceu Esther de Brito Maltez Soares, aos 85 anos de idade, no dia 24 de junho. Esther era viúva de Lauro Soares, deixa os filhos Antônio Carlos e Silvana. Era mãe também de Agnaldo já falecido, deixa ainda neta, bisneta e demais familiares. Seu sepultamento foi realizado no dia 25, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Juliano Domingues Vian, aos 46 anos de idade, no dia 26 de junho. Juliano deixa a mãe Maria Elisa, o filho João Paulo, os irmãos Luciana, Renato e demais familiares. Seu sepultamento foi realizado no dia 26, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Aparecida Campos de Souza, aos 66 anos de idade, no dia 27 de junho. Aparecida deixa os filhos Rosângela, Rogelma, Luís, Solange, Willian, genro, noras, netos e demais familiares. Seu sepultamento foi realizado no dia 28, no Cemitério Municipal de Lagoa Branca.

Faleceu Henedina de Vita Carvalho, aos 95 anos de idade, no dia 28 de junho. Henedina era viúva de Paulo Rezende, deixa as filhas Maria do Carmo e Maria da Graça, os netos Stela, Rafael, Gabriel, Vinícius (já falecido); os bisnetos Lucas Miguel, Francisco, José, Beatriz, irmãos e demais familiares. Seu sepultamento foi realizado no dia 28, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu José Orlando Aguiar, aos 67 anos de idade, no dia 29 de junho. José deixa a esposa Luciana Maria Marinsek Aguiar, os filhos Flávio e Júlia. Era também pai de Erika – já falecida, deixa ainda os netos Rafaela, Valentina e demais familiares. Seu sepultamento foi realizado no dia 29, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Nélson Ricardo Diaz Carrasco, aos 63 anos de idade, no dia 30 de junho. Nélson deixa os filhos Gênesis, Jéssica e Jaine, os netos Samuel, Sara e Saulo. Seu sepultamento foi realizado no dia 1º de julho, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Raul Alessandro Andreucci da Silva, aos 31 anos de idade, no dia 30 de junho. Raul deixa os pais Roberta Vieira Andreucci e Alessandro Donizeti da Silva, irmãos e demais familiares. Seu sepultamento foi realizado no dia 1º de julho, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Victalina Ramos Moreira, aos 97 anos de idade, no dia 1º de julho. Victalina deixa os filhos Antônio, João Roberto, Eduardo, Antônio, Mário Fernando, Rosalia, Maria Lúcia, Dalva Maria, Sebastião Aparecido e José Luiz. Era mãe também de Pedro já falecido, deixa ainda noras, genros, netos, bisnetos e tataranetos. Seu sepultamento foi realizado no dia 1º de julho, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Carlos Augusto Valente, aos 63 anos de idade, no dia 1º de julho. Carlos deixa os filhos Felipe, Marina, Letícia, irmãs, netos e demais familiares. Seu sepultamento foi realizado no dia 2 de julho, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu João Acácio dos Santos, o tio João, aos 80 anos de idade, no dia 2 de julho. Deixou o irmão Benedito e sobrinhos. Seu sepultamento foi realizado no dia 3, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Maria da Penha, aos 87 anos de idade, no dia 4 de julho. Deixou os filhos Mauro, Alexandre e Sueli; noras; genro e netos. Seu sepultamento foi realizado no dia 4, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Terezinha Pereira de Mello, aos 71 anos de idade, no dia 4 de julho. Deixou os filhos Isabel e Carlos; genro; nora e netos. Seu sepultamento foi realizado no dia 5, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Gumercindo Bernardo, aos 83 anos de idade, no dia 6 de julho. Deixou a filha Mônica; o genro Adriano e a neta Aryne. Seu sepultamento foi realizado no dia 8, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Orlando Tavares, aos 72 anos de idade, no dia 7 de julho. Deixou os irmãos Fernando, Nilza, Maria Tavares e Lindomar; e sobrinhos. Seu sepultamento foi realizado no dia 7, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Fotos: Arquivo Pessoal