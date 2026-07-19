Bataticultor prevê uma safra razoável para este ano

Embora seja difícil fazer uma previsão devido ao comportamento dos preços ao longo da safra de batata, que termina no final de outubro, um dos tradicionais bataticultores de Vargem Grande do Sul, o agricultor Marcelo Cazzaroto, em entrevista à Gazeta comentou que a expectativa era de ser um ano difícil, com o clima influenciando demais a safra 2026. Explicou que a produção das primeiras colheitas deste ano foi baixa, tendendo a ser um ano de menor produtividade, bem menor que a do ano passado devido ao clima, o que pode influenciar os preços do produto.

“O preço no início da semana estava em torno de R$ 35,00 a R$ 40,00 mais ou menos a saca de 25kg paga ao produtor, de acordo com a qualidade da batata extra”, explicou. Mas, o jornal apurou que estes valores poderiam sofrer oscilação para baixo devido a entrada de mais produtos no mercado.



Cazzaroto plantou cerca de 750 hectares este ano em Vargem e região (Casa Branca, Vargem, Itobi). “Como tem muito ainda para colher, (a safra deve ir até final de outubro), pode ser que em termos econômicos seja um ano razoável, pois o clima não está colaborando. A produção tende a baixar de uns 15% a 20”, falou.

O bataticultor comentou que a safra começou com ‘um tempo muito fechado’, pouca batata no pé, depois deu uma doença chamada vulgarmente de canela preta, que apodrece o talo da batata e o pé morre, diminuindo a produção. “Outra doença que começou a atacar esta semana foi a requeima, mas ela é mais controlada, mas ajuda a derrubar a produção. Em geral este ano, a continuar desse jeito, haverá queda significativa na produção”, afirmou.

Para Cazzaroto, a safra de 2026 tende a ser média. “Não sei se vai ser um ano bom, pois plantaram bastante, se o clima atrapalhar, pode se tornar um ano bom, provavelmente devido a menos batata no mercado. Se isso acontecer, caminha para ser um ano razoável”, finalizou.