Presidente da ABVGS fala em suprir os prejuízos do ano passado

Para Pedro Marão, presidente da Associação dos Bataticultores da Região de Vargem Grande do Sul (ABVGS), que conta atualmente com cerca de 150 associados e conforme consta no seu site, cultivam mais de 16 mil hectares de batata em Vargem e região, além de outras culturas como milho e feijão, os produtores estão com expectativa de pelo menos conseguir suprir os prejuízos que tiveram na safra passada, que foi desastrosa.

Pedro comentou que a produtividade este ano está bem abaixo das médias da região para o mesmo período de outros anos. “No decorrer da presente safra tivemos vários problemas. Chuvas continuas e constantes, problemas com doenças, temperaturas altas durante a noite, dentre outros desafios que afetaram e afetam a cultura da batata da safra 2026”, comentou o presidente da ABVGS, cuja força associativa é responsável por 60% da produção de batata de inverno do estado de São Paulo.



Também, segundo Pedro Marão, os custos devido às condições climáticas ficaram acima das expectativas do começo da safra. Mas, mesmo assim, para o presidente da ABVGS os produtores estariam com melhores expectativas de conseguirem suprir os prejuízos que tiveram no ano passado, uma das piores já enfrentadas pelos bataticultores.

Informou que a área de plantio, de acordo com os dados levantados pela ABVGS, teve uma redução pequena, que associada com as condições climáticas adversas nesse começo de colheita, produzirá uma redução de produtividade bem considerável na safra 2026.

Para Marão, as principais dificuldades deste ano estão sendo as doenças fúngicas, até o momento. “O intervalo de aplicação de defensivos tem que ser reduzido, para que a doença não prejudique ainda mais a produtividade da batata”, comentou.

O presidente da ABVGS finalizou sua entrevista à Gazeta de Vargem Grande, dizendo que gostaria de parabenizar todos os agricultores pela comemoração do seu dia, a ser comemorado no próximo dia 28 de julho. “Sua determinação, vontade, garra e fé, proporciona à população um alimento produzido de forma sustentável e saudável. Tenham orgulho dessa profissão tão abençoada que vocês exercem”, afirmou Marão.