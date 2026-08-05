Pesquisas Datafolha mostram cenário competitivo para as eleições

A pouco mais de dois meses das eleições gerais, as pesquisas Datafolha divulgadas em julho indicam que a disputa pela Presidência da República, pelo Governo de São Paulo e pelas duas vagas ao Senado no Estado promete ser uma das mais acirradas dos últimos anos.

Na corrida presidencial, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece à frente do senador Flávio Bolsonaro (PL). No primeiro turno, Lula lidera as intenções de voto, enquanto Flávio consolida a candidatura apoiada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Outros candidatos, como Romeu Zema (Novo), Ronaldo Caiado (PSD) e Renan Santos (Missão), aparecem com percentuais menores, reforçando o cenário de polarização entre PT e PL.

No cenário de segundo turno, o Datafolha aponta vantagem para Lula. O levantamento mostra o presidente com 48% das intenções de voto, contra 43% de Flávio Bolsonaro, diferença que permanece dentro de uma disputa competitiva para a reta final da campanha.

Em São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) inicia a campanha em posição confortável na busca pela reeleição. Segundo o Datafolha, ele registra 46% das intenções de voto no primeiro turno, enquanto o ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT) aparece com 30%. Considerando apenas os votos válidos, Tarcísio alcança 52%, percentual suficiente para vencer a eleição já no primeiro turno. Em uma eventual segunda votação, o governador também mantém vantagem, com 53%, contra 37% de Haddad.

A disputa pelas duas vagas ao Senado por São Paulo também apresenta um quadro bastante competitivo. De acordo com o Datafolha, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva (Rede), lidera a preferência do eleitorado, com 18% das intenções de voto, seguida pela ex-ministra do Planejamento Simone Tebet (PSB), com 16%. Na sequência aparecem o deputado federal Ricardo Salles (Novo), com 13%, André do Prado (PL) com 11% e Derrite (PP) com 10% e outros pré-candidatos ainda em fase de consolidação. Como cada eleitor poderá escolher dois candidatos ao Senado, a tendência é de mudanças significativas ao longo da campanha, especialmente após o início da propaganda eleitoral e da realização dos debates.

Os números refletem um momento inicial da campanha e ainda podem sofrer alterações. A propaganda eleitoral começa oficialmente em 16 de agosto, quando os candidatos passarão a pedir votos de forma explícita e intensificarão as visitas aos municípios, os debates, as entrevistas e a divulgação de suas propostas.

Com a abertura oficial da campanha, a expectativa é de que novas pesquisas sejam divulgadas nas próximas semanas, permitindo acompanhar a evolução da preferência do eleitorado até o primeiro turno, marcado para 4 de outubro. Caso nenhum candidato à Presidência da República ou ao Governo de São Paulo obtenha a maioria absoluta dos votos válidos, haverá segundo turno no dia 25 de outubro.

O primeiro turno será realizado em 4 de outubro. Caso nenhum candidato à Presidência da República ou aos governos estaduais obtenha a maioria absoluta dos votos válidos, o segundo turno ocorrerá em 25 de outubro.

A partir de agosto, portanto, a disputa deixa os bastidores e ganha definitivamente as ruas. Será o período em que os eleitores terão contato mais direto com os candidatos e suas propostas, podendo acompanhar debates, entrevistas, visitas e ações de campanha antes de decidir quem conduzirá o país, os estados e representará a população no Congresso Nacional e nas Assembleias Legislativas pelos próximos quatro anos.