Santa Casa de São João realiza 2ª aplicação de Polilaminina

Um paciente de 31 anos, da cidade de Espírito Santo do Pinhal, que ficou paraplégico após um acidente de motocicleta, foi submetido à aplicação da substância Polilaminina no dia 21 de julho, na Santa Casa de Misericórdia Dona Carolina Malheiros, em São João da Boa Vista. O procedimento é o segundo realizado pela instituição em pacientes atendidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

A aplicação foi realizada pelo neurocirurgião Bruno Côrtes, chefe do Serviço de Neurocirurgia do Hospital Municipal Souza Aguiar, no Rio de Janeiro, com a participação do neurocirurgião João Buçard. Segundo Bruno Côrtes, a Polilaminina busca favorecer a reconexão dos neurônios lesionados na medula espinhal, permitindo, com o auxílio da fisioterapia, a recuperação gradual dos movimentos e da sensibilidade.

De acordo com a diretora técnica da Santa Casa, Patrícia Lopes Moreira, o paciente foi encaminhado através do Sistema CROSS e, após avaliação, foi incluído na pesquisa desenvolvida há mais de 20 anos pela professora Tatiana Coelho Sampaio, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Entre janeiro e julho deste ano, 105 pacientes participaram do estudo.