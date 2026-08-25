Vargem contará com duas candidatas à Câmara, em Brasília

O Estado de São Paulo terá para as eleições de 4 de outubro um total de 1.118 candidatos a deputado federal e 1.421 candidatos a deputado estadual. Entre os paulistas que buscam uma das 70 cadeiras que o Estado possui na Câmara dos Deputados de Brasília estão duas vargengrandenses: a ex-presidente da Câmara Municipal, Danutta Rosseto (Republicanos) e a professora Lucila Garcia (PSD).

Essa será a segunda vez que Danutta, que foi vereadora na Legislação passada e presidiu a Câmara Municipal, concorre ao cargo de deputada federal. Nas eleições de 2022, angariou 4.730 votos, ficando como suplente. Por sua vez, Lucila já disputou uma eleição municipal buscando uma vaga como vereadora em 2024 e agora parte em busca da eleição para uma cadeira em Brasília.

O deputado federal é o parlamentar responsável por representar os interesses do Estado na Câmara dos Deputados, em Brasília, atuando na elaboração e votação de leis de abrangência nacional, além de fiscalizar os atos do Poder Executivo federal. Entre suas principais ferramentas está a destinação de emendas parlamentares, recursos que podem ser direcionados diretamente a municípios como Vargem Grande do Sul para investimentos em áreas como saúde, educação, infraestrutura e assistência social. Dessa forma, ter representantes da cidade e da região ocupando uma cadeira em Brasília amplia as chances de o município conseguir maior atenção e verbas federais para suas demandas locais.