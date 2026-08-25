Editorial: A importância do voto para o Legislativo

À medida que se aproxima mais uma eleição, as atenções do público costumam se concentrar quase exclusivamente nas disputas para os cargos do Executivo, como governador e presidente. Porém, o verdadeiro motor das transformações locais e das diretrizes orçamentárias do país está no Poder Legislativo. De acordo com dados recentes do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o Brasil conta com mais de 158,7 milhões de eleitores aptos a votar em 4 de outubro de 2026, sendo que o estado de São Paulo reúne 34,1 milhões de votantes e Vargem Grande do Sul, mais de 30 mil. Esse contingente carrega a responsabilidade de eleger as bancadas que ocuparão a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) e a Câmara dos Deputados, em Brasília.

O papel dos deputados estaduais e federais é mais do que legislar. Eles são a ponte entre as demandas municipais e os cofres públicos. Em Brasília, a Câmara dos Deputados detém o controle de fatias bilionárias do Orçamento Geral da União, gerenciando repasses obrigatórios e emendas parlamentares impositivas. Para municípios de pequeno porte com arrecadação própria limitada, como Vargem, o apoio de um parlamentar federal é indispensável para garantir o acesso a programas governamentais, verbas para a saúde, melhorias na infraestrutura urbana e investimentos na educação local. Sem essa intermediação, o orçamento municipal dificilmente consegue suprir demandas históricas da população.

A mesma dinâmica de dependência republicana ocorre no âmbito do Governo do Estado de São Paulo. Conforme balanços divulgados pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) e pelos portais estaduais de transparência, os deputados estaduais gerem quotas expressivas do Orçamento Impositivo paulista, com a obrigatoriedade constitucional de destinar ao menos metade dessas emendas para ações de saúde. É na Alesp que se decide a alocação de recursos estaduais para santas casas, repasses para a segurança pública e obras em rodovias vicinais da região, por exemplo. O voto para o parlamento estadual, impacta diretamente a qualidade dos serviços públicos que chegam ao dia a dia da cidade.

Assim, é fundamental fazer um alerta ao eleitorado neste ano. Antes de definir seus novos candidatos, resgate a memória do pleito de 2022 e tente se lembrar em quem votou para deputado federal e estadual. Os parlamentares eleitos corresponderam aos ideais que prometeram defender? Atuaram com ética, contribuíram de forma concreta com o fortalecimento da democracia e trouxeram recursos ou projetos reais para o desenvolvimento da cidade?

Avaliar se o representante eleito no último pleito trabalhou pelo bem comum ou se limitou a discursos vazios é o primeiro passo para decidir se ele merece, de fato, seu voto novamente. Para que essa avaliação seja justa e criteriosa, o eleitor deve encarar a tecnologia como aliadas do exercício da cidadania.

Hoje, a poucos cliques no celular ou no computador, é possível acessar os portais oficiais da Câmara dos Deputados, da Alesp e o portal de estatísticas do TSE para conferir a assiduidade do candidato, suas votações em projetos de impacto social, a destinação exata de suas emendas parlamentares e eventuais processos em andamento.

Redes sociais não substituem dados oficiais e pesquisar o histórico e o plano de atuação do candidato é o caminho mais seguro para fundamentar a escolha. Exercer o voto com consciência para os cargos de deputado é a garantia de que as demandas locais não serão esquecidas.

O futuro de cidades como Vargem Grande do Sul depende diretamente do compromisso e da capacidade técnica desses parlamentares que a cidade ajuda a eleger. Que cada um dos mais de 30 mil de eleitores de Vargem faça do voto uma ferramenta de cobrança e transformação, escolhendo políticos que honrem a confiança recebida e trabalhem pelo progresso coletivo.