Meninas do handebol enfrentaram Americana

A equipe feminina de Handebol do Departamento de Esportes e Lazer esteve em Mogi Guaçu para mais uma partida, no último domingo, dia 12 de abril. Jogando pela categoria cadete feminino, as meninas vargengrandenses enfrentaram a tradicional equipe de Americana.

Em um início de jogo de muito estudo entre as equipes, o time vargengrandense sofreu seu primeiro gol apenas aos cinco minutos de jogo, mas a partir daí não conseguiu igualar as ações contra as adversárias, indo para o intervalo perdendo por 13 a 3, conforme detalhou o professor Juliano Garcia, treinador do grupo.

No segundo tempo de partida, Vargem conseguiu igualar o jogo com momentos até melhores que as adversárias, porém não conseguiram se aproximar da igualdade no placar em nenhum momento, finalizando o jogo em 23 a 12.

Com esse resultado, a equipe se mantém na liderança provisória da competição com três vitórias e uma derrota, sendo a equipe que mais jogou até o momento. As meninas voltam a quadra na categoria cadete apenas no dia 2 de maio, quando vai até Franca enfrentar as donas da casa. Antes disso, boa parte das meninas disputam a primeira etapa da categoria Infantil, até 14 anos, na cidade de Paulínia neste domingo, dia 19, onde enfrentarão Campo Limpo Paulista, Jundiaí, Americana, Salto e Itatiba.